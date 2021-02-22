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Son Dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu (Osman Nuri Kabaktepe kimdir?)

22.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu (Osman Nuri Kabaktepe kimdir?)

Son dakika haberin göre AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

AK Parti'nin 24 Şubat'ta yapılacak olan 7'nci Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe tek aday olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Twitter'dan açıklama yaptı.

Kandemir açıklamasında, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

ak partı

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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