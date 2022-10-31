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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

31.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Siyasi tarihimiz açısından çeşitli aşamalardan geçildi. İçeride sürekli olarak milletin iradesini aşağıya çeken, bütün olayların çerçevesi yürürlükte olan vesayetti.

Terörün etrafta oluşturmaya çalıştığı şey sadece fiziki saldırılar değildir. Bu fiziki terörün arkasında bölgemizi ve ülkemizi hedef alan projeler var. Ülkemizi ve bölgemizi siyasi mengeneye sıkıştırmaya çalışan bu terör olgusu bölgesel vesayet olarak geldi.

Bütün insanlığın başında olan küresel vesayet var. Küresel vesayetin yapılarına karşı mücadele Türkiye'nin kendine has politikalarını uygulama konusunda ülkemizi daha güçlü hale getirmiştir. Cumhuriyetimiz yaş alıyor ama asla yaşlanmıyor.

'MEVLÜDE GENÇ BİR SEMBOL OLDU'

Mevlüde Genç hayatını kaybetti. Mevlüde Genç bir sembol oldu. 'Barış içinde yaşayalım diye acımı kalbime gömüyorum' dedi. Hem Almanya'daki törene hem Türkiye'deki cenaze törenine AK Parti olarak heyetlerimizle katılacağız. Mevlüde Genç bir anne olarak kendi çocuklarına bir kin aktarmamak için acısını içine gömdüğünü defalarca ifade etti. Acısını kendi evinde bile hür bir şekilde yaşayamadı. Yeter ki yeni nesiller bir kavga içerisine girmesin diye. Bu çok soylu bir davranış. Bütün insanlığa örnek olacak sembol bir isim olarak yaşadı. Alman şansölyesinin bu konuda yayınladığı mesaj da çok değerli bir mesaj.

TOGG'UN SERİ ÜRETİME BAŞLAMASI

Cumhuriyetin 100. yılına girerken Türkiye'nin hayali olan bir projenin hayata geçmesi herkes için sevindirici oldu. Tabi sevinemeyenler de var. Bunlar travmatik tipler. Bunları kendi travmaları ile baş başa bırakmak gerekiyor. Her alanda yürüyen bu gayretler arkasında büyük bir öz güven devrimini saklıyor. Biz yapabiliriz duygusu yıllardır geri planda kalmış pek çok gücümüzü açığa çıkardı. Türkiye değer üzerine değer üretmeye başladı.


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Ömer Çelik myk

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