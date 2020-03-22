HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

MERKEL KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRACAK

Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!
ABD ordusu sokağa indi! Sayı giderek yükseliyorABD ordusu sokağa indi! Sayı giderek yükseliyor
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
merkel koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya koronavirüsle boğuşuyor! İran'dan tedirgin eden açıklama

Dünya koronavirüsle boğuşuyor! İran'dan tedirgin eden açıklama

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Diğer Haberler
ABD ordusu sokağa indi! Sayı giderek yükseliyor

ABD ordusu sokağa indi! Sayı giderek yükseliyor

Son dakika: İtalya'da 651 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya'da 651 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İtalya'da polislerden halka konser

Görüntüler İtalya'dan! Gündem oldu

Son dakika: Yunanistan ve KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

72 bin vaka incelendi! Dikkat çeken koronavirüs raporu

72 bin vaka incelendi! Dikkat çeken koronavirüs raporu

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

İngiltere'den acı haber! Bir Türk vatandaşı daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.