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  4. SON DAKİKA | Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince... Çok sayıda ölü ve yaralı var

SON DAKİKA | Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince... Çok sayıda ölü ve yaralı var

30.09.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Amasya'da trafik kazası meydana geldi. Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre; 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

BVGVNCNM

6 ÖLÜ 35 YARALI

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Amasya son dakika otobüs kazası

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