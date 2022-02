Son dakika: Ana gündem Ukrayna! Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Ana gündemin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"28 Şubat gününün bizim yakın tarihte başka bir anlamı ve sembolü var. O da 28 Şubat Darbesi'dir. Yöntemleri ile postmodern darbe olarak Türkiye yeni bir yüzü ile tanışmıştır. Hükümetin ağır baskılarla istifaya zorlandığı tarihimizin kara sayfalarından biri olarak yansımıştır.15 Temmuz Darbe Girişimi'nin de anında cevaplanması bir devrin kapanmış olduğunun işaretidir.

Suriye'deki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Libya'daki meşru hükümete destek ve Azerbaycan'a verdiğimiz destek başarılarımızın göstergesidir. TSK artık darbeyle, cuntayla, bildiriyle değil sınırlarımızı korumada güçlü duruşuyla gündem olmaktadır.

Temennimiz ülkemizdeki darbelerin ve girişimlerin siyasi ve sosyal ayağını temsil eden ayaklarının da bir an önce bu bilince ulaşmalarıdır. Bu kesimlerin henüz ülkemizin demokratik ihtiyacına ulaşamadıklarını göstermektedir. Bilinçaltlarında halen sürdürenler var. Bunların ellerine fırsat geçtiğinde ne yapacaklarına sıkça rastlıyoruz. Bunları öğrenemeyenlere milletimiz yönetimi asla teslime etmemiştir, etmeyecektir. Ham hayaller peşinde koşanların sonu hüsrandır. Üzerinden çeyrek asır geçen 28 Şubat darbesinin bize verdiği mesajlar bunlardır.

Aziz milletim dünyanın bir süredir köklü bir süreçten geçtiğini her fırsatta dile getiriyoruz. 1. ve 2. Dünya savaşları hak arama değil paylaşım savaşlarıydı. Biz bu mücadelelerde menüdeki devlettik. Her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ifade ettiğimiz çarpıklık yaşanan her hadisede kendisini gösteriyor. Dünyanın 4 yanında dökülen kanların sebebi küresel yönetim krizidir. Süslü kavramlar arkasına gizledikleri kirli yüzleri artık tüm çıplaklığıyla ortadadır. Türkiye'nin çağrısına tereddütle yaklaşanların artık sorguladıklarına şahit olduk.

