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Son dakika | Anaokulu ve 1. sınıflar okula başladı! İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

05.09.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Okul servisleri ve velilerin özel araçları ile öğrenciler okullarına giderken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51’i geçti.

Son dakika | Anaokulu ve 1. sınıflar okula başladı! İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte 'okul' yoğunluğu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

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Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik %51’i geçti.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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