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SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

30.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl genelinde düzenlenene operasyonda gözaltı kararı verilen 30 kişiden 23'ü yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Son dakika haberi: Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 23'ü yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 23 şüpheli yakalandı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara DEAŞ
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