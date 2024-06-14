HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mağazalardan elleri kolları dolu çıktılar... 5 kuruş ödemediler! Akılalmaz yöntem

Mağazalardan elleri kolları dolu çıktılar... 5 kuruş ödemediler! Akılalmaz yöntem

14.06.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de ayakkabı mağazası sahibi İlhan Atmaca, iddiaya göre, sahte IBAN ödeme yöntemiyle dolandırıldı. Mağazaya gelen bir kadın ve bir erkek, toplu alışveriş yaparak ödeme esnasında nakit paraları olmadığını ve ödemeyi IBAN aracılığıyla gerçekleştireceklerini belirtti. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Atmaca, şahıslardan şikayetçi oldu.

Mağazalardan elleri kolları dolu çıktılar... 5 kuruş ödemediler! Akılalmaz yöntem

Arnavutköy’de bulunan bir ayakkabı mağazasına gelerek bayram öncesi alışveriş yapan şahıslar işletmeyi IBAN’a ödeme yapacağız diyerek dolandırdılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, işletmeci şahıslardan şikayetçi oldu. Şahıslar, ödeme yaptıklarını söyleyip telefon ekranından bir onay kodu gösterdiler, ancak işletmecinin hesabına herhangi bir para transferi gerçekleşmedi. Bu olayın ardından, aynı kişilerin Arnavutköy’de bulunan birkaç mağazadan daha alışveriş yaparak benzer şekilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

AW227727_03

“DİĞER MAĞAZALARDAN DA AYNI ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPTIKLARINI ÖĞRENDİM”

Yaşanılanları anlatan işletmeci İlhan Atmaca, “24 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Biz hırsızlıklarla karşılaşıyorduk ancak hırs hırsızlık teknolojinin gelişmesi ile değişik haller aldı. Önceden insanların ellerine alarak çaldığını görürdük şimdi internet üzerinden hırsızlık yapılıyor. Buraya gelip alışverişlerini yaptılar biz de bayram üzeri bayram alışverişi yaptıklarını düşündük. Ödeme kısmına geçince nakit paraların olmadığını ve IBAN’a ödeme yapacaklarını söylediler. Fotoğrafını çekip İBAN’ıma attığını ve parayı gönderdiğini söyledi ve ekrandan bir şey gösterdi. Değişim fişlerini verdim hesaba düşünce fiş kesecektim ancak hesabıma para bir türlü düşmedi. Ertesi günü gelir diye düşündüm bazı bankalar bir gün bekletiyor. Bir yanlışlık olabileceğini de düşündüm. Baktım bir gün sonra da para gelmedi diğer mağazalardan da aynı şekilde alışveriş yaptıklarını öğrendim. Gittim arkadaşlarıma sordum fotoğraflarını gösterdim. Onlara da hesaplara ödeme geçeceklerini söylemişler ama para gelmemiş. Bizdeki görüntülere bakıldığında zaten elleri doluydu birçok mağazaya gidip insanları iyice dolandırmışlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

AW227727_04

AW227727_05

AW227727_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PKK talimatıyla orman yakmıştı! Koğuşta yastık ve battaniyeyi yaktıPKK talimatıyla orman yakmıştı! Koğuşta yastık ve battaniyeyi yaktı
Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildiSinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi
Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. olduBir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu
Anahtar Kelimeler:
alışveriş IBAN mağaza
En Çok Okunan Haberler
'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

'Erdoğan sonrasına' hazırlık! Telefon açıp yüzüne söylemiş

Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Bir istifa daha geldi! Bir yılda 9. oldu

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Tuvalet kriziyle kamuoyunu meşgul etmişti! O isim artık başsavcı değil: İşte yeni görev yeri

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Düğünü kana bulamıştı! Dikkat çeken 'müstehcen fotoğraf' detayı

Düğünü kana bulamıştı! Dikkat çeken 'müstehcen fotoğraf' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.