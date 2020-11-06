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Son dakika Ankara'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 08:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ’cü askerlerin mahrem sorumlusu olduğunu tespit ettiği 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 89 kişinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” olarak adlandırılan yapılanması içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliden 29’unun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: İHA

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