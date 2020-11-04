Son dakika: Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri! Kafe ve restoranlara saat sınırlaması

Valilikten yapılan açıklamada; "Koronavirüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı işyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır" denildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı iş yerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır.



• https://t.co/w0wLRhQjnp pic.twitter.com/2u3UNvztPR — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 4, 2020



