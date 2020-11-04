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  4. Son dakika: Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri! Kafe ve restoranlara saat sınırlaması

Son dakika: Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri! Kafe ve restoranlara saat sınırlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 18:39 | Son Güncelleme

Ankara'da kafe ve restoranlara saat sınırlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada; "Koronavirüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı işyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır" denildi.

Son dakika: Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri! Kafe ve restoranlara saat sınırlaması

Valilikten yapılan açıklamada; "Koronavirüsle mücadele kapsamında Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, bulaş hızının yüksek olabileceği bazı işyerlerinin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar almıştır" denildi.


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