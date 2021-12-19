Son dakika: Antalya'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Son dakika haberi... Antalya kar yağışı şiddetini artırdı. Önceki gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Yolun trafiğe kapanmaması için yol kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

ÇOK SAYIDA İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Alacabel'de kar karınlığının 1,5 metreyi aştığı bildirildi.





