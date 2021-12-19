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Son dakika: Antalya'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

19.12.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya'daki kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Antalya'nın yüksek kesiminde yer alan 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Can güvenliğini sağlamak adına bazı güzergahlarda tırların geçişine izin verilmedi.

Son dakika: Antalya'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

Son dakika haberi... Antalya kar yağışı şiddetini artırdı. Önceki gece 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Yolun trafiğe kapanmaması için yol kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

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ÇOK SAYIDA İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR

Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Alacabel'de kar karınlığının 1,5 metreyi aştığı bildirildi.

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antalya
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