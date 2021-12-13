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  4. Son dakika: Asansörde genç kadına tecavüz etmeye çalışan saldırgan yakalandı!

Son dakika: Asansörde genç kadına tecavüz etmeye çalışan saldırgan yakalandı!

13.12.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Esenyurt'ta gerçekleşen olay tüyleri diken diken etti! İstanbul’da lüks bir sitede asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs daha sonra genç kıza tekme atarak kaçtı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu zanlı yakalanırken, yaşanan olay kameraya yansıdı. O görüntüler 'pes' dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul’da bulunan bir rezidansta yaşandı.

ÇİTLERDEN ATLADI

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A. gece genç bir kızı takibe alarak evine kadar takip etti. Genç kız güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip genç kızı takibe devam etti. Genç kızın arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kıza sarkıntılık yapmaya başladı.

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GENÇ KIZ DİRENDİ

Şahıs daha sonra yere düşürdüğü genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Genç kız direnince başarılı olamayan A.A., genç kıza tekme atarak asansörden inip kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan genç kız, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Genç kızı evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı.

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KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yaşanan tecavüz girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın çitlerden atlayıp genç kızı takip ettiği ve genç kızın arkasından asansöre binerek önce kamerayı düzelttiği, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunup, tekme atarak kaçtığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 97 yorum
sabaha karşı o kızın dışarda ne işi var...diskodaydi kesin.cocukta ordaydi.takibe aldi kızı çıkışta.sonrasi malum..
nöbetçi eczaneden ilac aldıysa farklı mı oluyor. Sana ne kim kaçta ne yapıyorsa yapıyor. yapana değil olana mana bulmak da ne bileyim nasıl bir zekanın urunuyse artık. Kız tek başına geziyor diye herseyi hak eder bakışı oldukça kıt anlayışlarda medeniyete ulaşmamız imkansız. Müslüman ülkede de ki Hristiyan geldi çıplak geziyor. Kafanı çevirip bakmaman gerekirken hak ediyor ama demek ne insanlıktır, ne Müslümanlık tır. Bizim fabrika ayarlarimiz çok bozuldu çok
@delikan41 : iyi peki o zaman bir gün eğer seninde anan bacın karın yada ne bileyim kızın o saatte dışardan eve girerse bizlerde aynısını yaparız umarım o zamanda aynı kelimeleri dersin inşallah
saat 4 olması tecavüz gerektirmiyor gece çalışan insan olabilir yakın arkadaşı yada akrabasindan geliyor olabilir o kız senin yada benim başkasının yakını olabilir bu tür düşünceleri bırakalım...
Diskoya gidip eğlenemezmi?
Abi bir de oraya delikanlı yazmışsın. Dışarı çıkan bayan tecavüzü hak ediyor mu yani. Nasıl bir düşünceye sahipsiniz? Diskoya bile gitse her önüne gelen saldırmak zorunda mı?
kizin diskoda olmasi sucluyu hakli yapmaz
@delikan41 senin gibilerinde hakkında suç duyurusu yapılıyor bilgine!!! Resmen suçluyu övüyorsun
zihniyetin batsın. hırsızın hiç mi suçu yok.
kiz gecenin bi yarısı dışarıda diye erkeklerin kendini tatmin etmesi normal mi karşılanması. nasıl bir aklın yazdığı yorum bu. ne biçim günlere kaldık ya bir kız asansörde cansel saldirya uğruyor saldirgana yorum yapilmazken gecenin saatine ve yine kıza laf söyleniyor. bi de özür diletelim o saatte onu tahrik ettiği için.
senın yorum daha kan dondurucu insan ol sen önce sonra yaz sag da sol da
Esenyurt'tur kesin. Yabancı işgali altında zaten güzel ülkem. Biz turist olduk artık.
@00hepar00 doğru sen rahat rahat semtinde gezerken 4,000,000 nüfulu bir ilçe de olmak farlı ...senin rahatını sağlıyor esenyurt
Yabancı uyruklu derken finlandiyalımı kanadalımıymış?
@tim_tek_1930 ülkeye o kadar çok yabancı uyruklu geldi ki. eskiden biri yapsa haberlerde suriyeli yaptı diye geçiyordu. artık dünyanın bütün geri kalmış eğitimsiz milletleri türkiyeye doluştu. pakistanlı mı dersin afganistanlı mı. hindistanlı mı bangladeş zart zurt. hepsi burda. elini kolunu sallayarak giriyorlar. haber editörleri de ne yazacağını şaşırdı. yabancı uyruk diyip geçiyorlar.
@tim_tek_1930 Araplar da yabancı uyruklu değil mi evlat? Araplarla ilgili bir yakınlığın mı var da onları bu kadar çok benimseyip ''yabancı uyruklu'' kategorisine sokamıyorsun? Ben Türk'üm. Bana göre birleşik devletlerdeki herhangi bir redneck de yabancı uyruklu, sıradan bir arap da.
@tim_tek_1930 muhacir kardeşimiz
@tim_tek_1930 pakistanlıları bi kenara koyalım bin tanesinden 1 tanesi bozuk çıkar onada yapacak birşey yok beş kardeşin biri Zaten bozuk çıkıyor.Diğerli için sana katılıyorum

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