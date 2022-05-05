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  4. Son dakika: Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı! Genç kızın son sözleri hüzne boğdu

Son dakika: Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil Ümit Karakoyun suç makinesi çıktı! Genç kızın son sözleri hüzne boğdu

05.05.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Esenler'de meydana gelen olayda Asiye Atalay, kendisine saplantısı olduğu iddia edilen Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü. Olayın görgü şahidi, "Kızın önünde bir otomobil durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi ve vurdu'' diyerek dehşet anlarını anlattı. Öte yandan, 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Son dakika: 19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Asiye Atalay saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkisi arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. Genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırganın, Ümit Karakoyun olduğu öğrenilirken katil zanlısı olayda kullandığı silahla Arnavutköy’de yakalandı.

Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın, Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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ASİYE'NİN ARKADAŞI: ÜMİT'İN ELİNDE SİLAH VARDI

Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit Karakoyun geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit, elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim" dediği öğrenildi.

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'GİT KURTAR KENDİNİ BURADAN'

Öte yandan Olayın görgü şahidi Sibel Hastel, "Boğuşma sesleri geldi. İlk başta silah tutukluk yaptı. Ben oyuncak silah sandım. Korkutmaya çalışıyor gibi geldi. Daha sonra kız yere düştü. Zaten o an vurulmuş. Yere düştükten sonra kızın elinde kan gördüm. Kızın önünde bir araba durdu. Kızı kurtarmak istedi. Kız çocuğa 'git kurtar kendini buradan' diye bağırdı. Sonra çocuk geri geldi. Silahı kafasına dayadı ancak silah ateş etmedi. Daha sonra bir daha geri döndü ve vurdu. Aralarında çok fazla boğuşma olmadı. Zaten sanırım daha önceden tartışıp gelmişler. Daha önce bacağından vurmuş görenler oldu. İtiş kakış oldu. Çocuk silahla sürekli vurmaya çalışıyordu. Biz silahı sonradan fark ettik. Bir anda vurdu zaten. Vurduktan sonra panikledi ve hemen kaçtı" diye konuştu.

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"KIZ 'GİT' DEDİKTEN SONRA DÖNDÜ VE VURDU"

Mahalle sakini Ayşe Hastel ise, "Kızı öyle görünce çığlık attım. Bağırarak çok ağır laflar söyleyerek kaçtı. Bende şoktayım bu gece uyku bile uyuyamadım. Çok üzüldüm. Çocuk sürekli etrafta dolanıyordu. Kız yerdeyken 'git' dedi. Bize silahı doğrultacak diye korktuk. Kız 'git' dedikten sonra döndü ve vurdu. Vurduğu gibi kaçtı zaten" şeklinde konuştu.

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Asiye Atalay'ın ölmeden önceki son anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde vatandaşların ambulansı aramaları için bağrıştıkları anlar duyuluyor.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenler
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Okuyucu Yorumları 75 yorum
Allahım iki cihanda da gün yüzü göstermesin hemen ölme inim inim inle inşallah
Bu ulkede idam yasa si uygulanmadiktan sonra bu olaylarin önüne geçmek zor. Yada kisasa, kisas başka care yokbe
amin amin
ulkede adalet olmadigi icin 16 sucdan sabikasi olan dışarda elini kolunu sallayarak gezdigi için bu suçu işleyen kişiye cesaret veriyor,nasilsa ceza yok diye onum bunun canini yakiyorlar.
burası maalesef türkiye inanın memleketimiz yaşanmaz hale geldi nerden başlasanki yazık sebeb olanların allah belesını versin hiçbişey caydırıcı degilki aklımda çok sey var yazmak ama neresinden tutum sadece berbat bir ülke olduk
@serkan2629 kanun aynı insan aynı. Sadece internet ve mobil cihazlar var görünürlük arttı... İsviçreden hukuk kanunları yeni gelmedi yıllardır bu kanunlar var.
bu kaçıncı bedava ölüm. yakalansa ne olacak, yakalananlar ne ceza aldı ki, muhtemelen serbest kalacak. ne diyelim Allah bu adaletsiz düzeni kurup kadınlarımızın , insanlarımızın ölümüne sebep olan hükümetin de , ona oy verenlerinde bin türlü belasını versin. her iki cihanda da yerin dibine soksun inşallah.
hükümete devlete millete sayacagina önce çocuk nasıl yetiştirilir ona bak adı adam sora gerici yobaz ülke bizim ülke dersiniz eğitim okuldan ziyade aileden gelir eğitimi veremeyen aile bu duruma düşüyor ceza kanunu degismedikce hakimler bol bol salat böyle
oy bir şekilde veriliyor. bela anmak ağır olmuş. nedeni ise ya oy verene tutar , haketmiyorsa sana döner. Beddua ederken bunu düşünmek lazım.
@vattin vattin ne ettin kimse sahipsiz değil merak etme aileler olsa bile ayrıyeten bir çok dernek kurum bu davaların takipçisi hem de cezanın son gününe kadar ki bu arkadaşın suçu kasten bilerek isteyerek adam öldürmek müebbettir, ama ölenin yaşı ve kadın olması yani kendini savunamayacak olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet yani senin anlaman için katıksız afsız 40 yıl. Sen çıkmaya meraklısısın herhalde az çık belki arkadaş yerine nefes alırsın.

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