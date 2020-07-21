Son dakika: AUZEF bitirme sınavı tarihleri uzatıldı mı? 2020 AUZEF final sınavlarının bitiş tarihi ne oldu?

Binlerce öğrencinin eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final/bitirme sınavları 20 Temmuz 2020 Pazartesi saat 23:59'da bitecekti. Fakat AUZEF'ten gelen son dakika açıklamasıyla sınav tarihleri güncellendi.

2020 AUZEF bitirme sınavlarına son giriş tarihi ne olduğu sorusu merak konusu oldu...

2020 AUZEF bitirme sınavı tarihleri uzatıldı mı?

20 Temmuz 23:59'a kadar sınavlarına giren ve sınavlarda teknik aksaklık yaşayan öğrenciler için AUZEF Dekanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 AUZEF final sınavları uzatıldı. Öğrencilerin sınavlara girerken yaşadığı teknik aksaklıklardan dolayı, AUZEF 'i sosyal medyadan protesto etmesinin ardından AUZEF Dekanlığı'ndan gelen açıklamayla bitirme sınavları tarihi güncellendi. Yeni AUZEF final sınav tarihi ne oldu? 2020 AUZEF bitirme sınavları son tarih nedir?

AUZEF final sınavları son giriş tarihi ne oldu?

AUZEF Dekanlığı'nın 20 Temmuz'da online sınav sırasında çok fazla teknik aksaklık yaşandığı için final sınavlarını bir gün sonra bitirme kararı aldığı düşünülüyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanlığı'ndan öğrencilere şu şekilde SMS ile duyuru yapıldı;