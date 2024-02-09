Son dakika | AYM'yi hedef alan Bahçeli esti gürledi! "Böyle gidemez" deyip sert çıktı: "Behey vicdansızlar!"

Son dakika haberi: MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasına 'AYM' tepkisi damga vurdu. Bahçeli, "AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.

AYM KARARLARI GÜNDEMDE

Dün AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende yaptığı konuşma gündem olmuştu. Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının beğenilmese de uyulmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne saldıran teröristler hakkında geçmişte AYM tarafından hak ihlali kararı verildiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan milletvekilliği düşürülen tutuklu TİP'li Can Atalay hakkında AYM iki kez ihlal kararı vermiş, Yargıtay ise karara uymamıştı.

"BEHEY VİCDANSIZLAR, TERÖRİSTİN HAKKI MI OLUR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

AYM hukuka savaş açmıştır. AYM Türkiye'nin geleceğine ölümcül darbe vuruyor. Behey vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur! Teröre hak mı verilir! Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür?

AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez, böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içerisinde yer alamaz, almamalıdır. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç huzuru ve barış ortamını sarsan AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme, Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denemez.

MHP'DEN 100 MADDELİK ANAYASA ÇALIŞMASI

Önümüzdeki dönemlerde gündeme alınması planlanan 9 ana başlıktan biri yeni Anayasa maddesi. MHP 100 maddelik anayasa çalışmasını tamamlamıştır.