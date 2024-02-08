AYM Başkanı’ndan Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda gündem olacak sözler: 'Anayasal bir zorunluluktur'

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in yemin töreninde konuşma yaptı.

ERDOĞAN VE KURTULMUŞ DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende AYM Başkanı Arslan'ın sözleri dikkat çekti.

AYM Başkanı Arslan, "AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezası alarak 25 Nisan 2022’de tutuklandı. Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde kalan Atalay, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde TİP’in Hatay milletvekili seçildi. Milletvekili seçilmesinin ardından avukatları aracılığıyla mazbatasını alan ancak tutukluluğu nedeniyle milletvekili yeminini edemeyen Atalay ile ilgili Yargıtay’a yapılan tahliye talepli başvuru reddedildi.

Can Atalay talebi reddedilince “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Milletvekilliği düşürülen tutuklu TİP'li Can Atalay hakkında AYM iki kez ihlal kararı vermiş, Yargıtay ise karara uymamıştı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





