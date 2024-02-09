SON DAKİKA | DEM Parti'nin İstanbul adayı resmen açıklandı: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni aday gösterildi! Diyarbakır, Van, Mardin...

Son dakika: Başak Demirtaş'ın adaylığının günlerdir tartışıldığı İstanbul'da DEM Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamayla alınan kararı duyurdu.

SON DAKİKA | DEM PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

DİYARBAKIR, VAN, MARDİN...

Öte yandan DEM Parti, Diyarbakır, Van ve Mardin'in de aralarında olduğu büyükşehir 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçedeki belediye başkan adaylarını da duyurdu.

İşte DEM Parti'nin belediye başkan adayları;

Ayfonkarahisar

Zehra Yalçın

Sezer Erikli

Ağrı

Hazal Aras

Mehmet Akkuş

Artvin

Fatma Biçer

Levent Serhan

Amasya

Güvercin Ünaldı

Reşit Güneş

Aksaray

Hanife Gedik Başer

Hazar Demirağ

Bartın

Leyla Danış

Kemal Eroğlu

Batman

Gülistan Sönük

Mehdi Öztütün

Bayburt

Tülay Kılınç

Recep Özmen

Bilecik

Züleyha Çengel

Ömer Ege

Bitlis

Sümeyye Kızıltepe

Enver Arın

Bolu

Birsen Baş

Veli Saçılık

Burdur

Fatma Aslan

Tamer Kaş

Çanakkale

Canan Aytaç

Çetin Avcı

Çankırı

Azize Akoğlu

Veysel Yıldırım

Düzce

Ayfer Fatma Çelik

Zabit Vurdu

Edirne

Aylin Hacaloğlu

Mevlüt Aykoç

Erzincan

Elmas Tolmaç

Birhat Onur

Giresun

Feride Kızgit

Ümit Bozan

Gümüşhane

Gülşen Işık

Abdülsamet Gültekin

Hakkari

Riyan Tekçe

Mehmet Sıddık Akış

Iğdır

Nejla Kum

Mehmet Nuri Güneş

Isparta

Meral Karakuş

Nizam Aktepe

Kars

Arzu Savaş Derman

Kenan Karahancı

Karabük

Emine Kaya

Adnan Aksu

Kastamonu

Hatice Uçar

Yakup Akyol

Kırıkkale

Şehmiran Güneş

Razi Taşkın

Kırklareli

Arzu Fırat

Adnan Aydın

Kırşehir

Kadriye Turan

Cemil Akkaş

Kütahya

Sibel Temel

Hakan Ethemoğlu

Nevşehir

Helin Elif Geyik

Erdem Eren Bektaş

Niğde

Başak Caner Aktaş

Hacı Zırı

Rize

Nurettin Aydın

Semanur Akar

Siirt

Safiye Alakaş

Mehmet Kaysi

Sinop

Filiz Yalçın

Erol Aydemir

Sivas

Semiha Şahin

Cemal Pir

Tokat

Dilber Demir

Reşat Yıldız

Uşak

Azize Karadağ

Ahmet Ak

Yalova

Songül Hacıoğludağ

Cengiz Topbaşlı

Yozgat

Merve Eylül Bütün

Bager Aşkın

Zonguldak

Çapla Özgençtürk

İbrahim Nebioğlu

Büyükşehirler

Antalya

Kemal Bülbül

Nesibe Bahadır

Bursa

Kasım Yıldırım

Deniz Erboğa

Denizli

Cevahir Kayar

Hanife Yıldırım

Diyarbakır

Ayşe Serra Bucak

Doğan Hatun

Eskişehir

Gamze Toprak

Suat Başarer

Kayseri

İhsan Sarıyar

Remziye Erener

Konya

Gülbahar Gündüz

Bülent Kılınç

Malatya

Sevim Şimşek Bayhan

Abdulvahap Ekin

Kahramanmaraş

Fatma Şıkyürek

Ali Ardıç

Mardin

Devrim Demir

Ahmet Türk

Ordu

Zeynep Toptaşyılmaz

Necmettin Durmuş

Sakarya

Engin Güleser

Emine Melis Tanta

Samsun

İnci Aydın

Hasan İltem

Trabzon

Leyla Üzüm

Samedin Gündoğan

Van

Neslihan Şedal

Abdullah Zeydan

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





