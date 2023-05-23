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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu: 19 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu: 19 terörist etkisiz hale getirildi

23.05.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde dün gece 19 terörist etkisiz hale getirildi. Söz konusu gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TERÖRİST BAŞI DURAN KALKAN’IN YAKIN KORUMASI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.


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