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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu! Alman Bakanın gözlerinin içine baka baka...

29.07.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Baerbock, Ukrayna-Rusya-Türkiye arasında yapılan tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye övgü dolu ifadelerde bulundu. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakan Baerbock'un 'Osman Kavala' ve 'Suriye'ye yönelik olası operasyon' açıklamalarına sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu! Alman Bakanın gözlerinin içine baka baka...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Terörle mücadelede somut adımlar bekliyoruz."

"Hem Rusya hem Ukrayna ile temaslarımız sürüyor."

"(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz."

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Bakan Çavuşoğlu, ortak toplantıda Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'a yönelik, "DEAŞ'le mücadele diyorsanız, bizimle sahaya inersiniz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklamalarından satır başları:

"Türkiye-Almanya ilişkileri özel bir öneme sahip."

"Mülteciler konusunda Türkiye'ye teşekkür borçluyuz."

"Almanya ve Avrupa Birliği, PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor."

"(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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Almanya Mevlüt Çavuşoğlu annalena baerbock

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