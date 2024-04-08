Son dakika: Bakan Fidan duyurdu: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Alınan yeni tedbirler Gazze'de ateşkes sağlanana kadar sürecek İsrail’in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir"







