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  4. Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

25.02.2021 20:23 | Son Güncelleme:
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Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi " iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, ''Ticari sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi. Biz aşıyı en ucuza alan ülkeyiz, bu iddiamın arkasındayım. Altını çiziyorum, hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'nun aşı iddialarına yanıt verdi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dün bahsettiğim, 'Yarın açıklayacağım' dediğim, ülkemize bedelsiz aşı geldiğiyle ilgili bir konuda açıklamaya yapacağımı söylemiştim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu.

İddia şu; deniyor ki, üretici firma 1 milyon doz aşı üretti ve bu 1 milyon aşıyı Türkiye'ye aslında bedel almadan bağışladı. Ama distribütörü olan firma bunu DMÖ'ye fatura etti, yani devlete fatura etti. Üretici firmanın devlete bedelsiz verdiği aşıyı üretici firma fatura ederek devletten 12 milyon dolar para aldı. İddia bu.

"TİCARİ SIR OLARAK KALMASI GEREKEN BİLGİLER İFŞA EDİLDİ"

Dünyada aşı savaşının yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyada ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ticari sır olarak kalmasını gerektiğini sözleşmeye de konur. Şunu ifade etmiştim. Biz aşıyı en uygun fiyata alan ülkeyiz. Rakamı söylediğimde bunu zaten herkes biliyor olacaktı. Ama bu aşıyı sadece Türkiye almıyor başka ülkeler de alıyor. Aşıyı en uyguna alan ülke Türkiye. İddia şu: Üretici firma 1 milyon doz aşır üretti ve bu aşıyı Türkiye'ye bedel almadan bağışladı. Ama aracı firma bunu Türkiye'ye fatura etti.Biz firmaya dedik ki 'Biz sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bu bedeli biz ödüyoruz. Böyle bir iddia var, bu nedir?' Firma diyor ki özetle, bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz biden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık. Bu nakit akış yönetimini sağlamak için Sinovac firmasını da temsil eden distribütör firmasına bedelsiz olarak verdik ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Bunu üretici firma söylüyor.

"BUNUN AKILLA İZAHI VAR MI?"

Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma bir ülkeye 1 milyon aşıyı bedava verir mi? Bunun akılla izahı var mı? Biz bütün görüşmeleri Sinovac ile yaptık. Aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir. Bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz? Bana muhalefet lideri açıp sorabilirdi, böyle bir durum var. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Bizim vatandaşımız veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Aşıya ulaşmak için her türlü yolu kullanıyoruz. Müsterih olsunlar.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Fahrettin Koca

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