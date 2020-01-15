Son dakika! Bakan Pakdemirli'den burs müjdesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın asli görevlerini yürüten fakültelere girecek öğrencilere burs müjdesi veren Bakan Pakdemirli, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Pakdemirli ayrıca, hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya "Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz. Ama caydırıcı olmuyor. Firmalar ödedikleri cezalardan daha çok para kazandıkları için devam ediyorlar. Bununla alakalı bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ticaretten men ya da hapis cezası olabilir." şeklinde yanıt verdi.

(DHA)

