Son dakika: Bakan Selçuk 'yakında' deyip duyurdu: 81 ilde yaygınlaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları ifade etti:

Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz.

Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?

Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021



