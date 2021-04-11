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  4. Son dakika: Bakan Selçuk 'yakında' deyip duyurdu: 81 ilde yaygınlaşacak

Son dakika: Bakan Selçuk 'yakında' deyip duyurdu: 81 ilde yaygınlaşacak

11.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasının yakında tüm ülkede yaygınlaştırılacağını söyledi.

Son dakika: Bakan Selçuk 'yakında' deyip duyurdu: 81 ilde yaygınlaşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları ifade etti:

Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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