SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildiren Bakan Kurum, diğer illerde de yüzde 90 seviyelerinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

"YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 96'SI 1999 ÖNCESİ YAPILAN YAPILAR"

Kurum, "1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Artçı depremler sebebiyle yeniden hasar tespit çalışması yaptığımız iller de mevcut. Yıkılan binaların yüzde 96'sı 1999 öncesi yapılan yapılar" dedi.

Çalışmaları şehirlerin 50-100 yılını planlayacak anlayışla yaptıklarını aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Şehirlerin özgün mimarisini koruyarak hareket edeceğiz. Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek kurullar oluşturduk" bilgilerini paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDE CAN KAYBI YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Soylu ise yaptığı açıklamada "47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu" ifadelerini kullandı.



