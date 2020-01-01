HABER
  4. Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayınladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

81 İLDE ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI

Buna göre; 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak. Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.


PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!
Çamura saplanan aracı jandarma Kobra ile kurtardıÇamura saplanan aracı jandarma Kobra ile kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına yönelik şiddetle mücadele genlegesi

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne değiştirecek bu ? Katilleri dışarı çıkarmaya salmaya devam edeceksiniz aynı tas aynı hamam.
bu bir kanun meselesi degil oncelikle, egitim meselesi. kadinin da bir erkekle esit birey oldugunun egitimi okullarda verirseniz sorun cozulur. kadin sadee canli degildir. ureme ve uretme maddesi degildir. sadece anne deyipte olayı gecistiremeyiz. yaradanin her yarattigini once egitim ile sonra kanunla koruma altina almalaliz. hala tecavuz edilip öldüren birine her ne sebeple olursa olsun indirime gidilmemeli af edilmemeli. gecenlerde bir haber okumustum, ABD de diplamitimizi 1989 lerde vuran bir ermeni teroristin hala icerde oldugunu ve cikmak istedigini, ama ABD nin bunu kabul etmedigini
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş sahilinde intihar! 'Allah'a emanet olun' dedi, kendisini vurdu

Beşiktaş'ta korkunç olay: Allah'a emanet olun

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteriler sürüyor

Dünyanın gözü orada! Gösteriler bugün de sürüyor

Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Kahreden haber! Serkan'ın cesedi bulundu

Yerli otomobil vatandaşla ne zaman buluşacak? Önemli açıklama!

Yerli otomobil vatandaşla ne zaman buluşacak? Önemli açıklama!

FETÖ'cü akademisyenin telefonunda kadınların gizli görüntüleri bulundu

Skandal! FETÖ'cü akademisyenin telefonunda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.