Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayınladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

81 İLDE ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI



Buna göre; 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak. Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.



