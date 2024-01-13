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  4. SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

13.01.2024 22:54 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! Şehitler için pazartesi günü tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, pazartesi günü tüm okullarda şehitler için bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Bakan Tekin şunları ifade etti:

"Millî Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu idrakle Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
şehit yusuf tekin
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