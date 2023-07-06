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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 513 operasyonda 748 gözaltı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 513 operasyonda 748 gözaltı

06.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında FETÖ’YE yönelik gerçekleştirilen 513 operasyonda 748 kişinin gözaltına alındığını, 130 kişinin tutuklandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 513 operasyonda 748 gözaltı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Haziran ayında FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayında FETÖ’ye yönelik 513 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve Emniyetimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

DHA

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