SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 'İskoçlar' çetesi çökertildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, Kafes-17 operasyonu kapsamında 'İskoçlar' çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

38 KİŞİ YAKALANDI

"İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep’te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapan, “İskoçlar Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “KAFES-17” Operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8 ‘i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında örgüte ait, 23 kg kokain, 95 kg eroin, 165 kg skunk, 15 kg metamfetamin, 10.500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildi.

ÇETENİN TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon TL arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu.

Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle.

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü Çökertildi❗️



Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 3️⃣8️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,… pic.twitter.com/DCvyUlxaAC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 9, 2023







