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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir'de bombalı saldırı hazırlığındaki 10 DEAŞ şüphelisi yakalandı

22.09.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi 10 kişinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İzmir'de bombalı saldırı hazırlığındaki 10 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir Bornova'da bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ şüphelisi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;

Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız."

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İzmir DEAŞ Ali Yerlikaya bombalı saldırı son dakika

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