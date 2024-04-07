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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 9 ölü, 1047 yaralı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 9 ölü, 1047 yaralı

07.04.2024 11:15
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin birinci gününde yollardaki kaza bilançosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin 1’inci gününde 651 trafik kazasında toplamda 9 kişinin hayatını kaybederken bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya paylaştı! Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 9 ölü, 1047 yaralı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 1’inci gününde 651 trafik kazası meydana gelirken, 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatilinin 1’ günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı."

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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