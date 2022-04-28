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  4. Son dakika: Bayramda cezaevlerine açık görüş izni çıktı! İşte belirlenen tarihler

Son dakika: Bayramda cezaevlerine açık görüş izni çıktı! İşte belirlenen tarihler

28.04.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na günler kala ceza ve infaz kurumlarıyla ilgili önemli bir karar alındı. Karara göre, belirlenen tarihlerde açık görüş yapılabilecek.

Son dakika: Bayramda cezaevlerine açık görüş izni çıktı! İşte belirlenen tarihler

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge gönderildi. Genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak. Açık görüş için izin verilen tarihler 3-8 Mayıs aralığını kapsıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı cezaevi
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