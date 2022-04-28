Son dakika: Bayramda cezaevlerine açık görüş izni çıktı! İşte belirlenen tarihler

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge gönderildi. Genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak. Açık görüş için izin verilen tarihler 3-8 Mayıs aralığını kapsıyor. (DHA)

