SON DAKİKA | BBP lideri Mustafa Destici'den yeni 'tasarruf' açıklaması! 'Et almıyorum, kuzu kestiriyorum' sözlerine açıklık getirdi

Son dakika: Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin artan fiyatlara karşı tasarruf önerisinde bulunurken kullandığı "Ben kasaptan et almıyorum. Hayvan kestirip, toplu et alıyorum" sözleri gündem yaratmıştı. Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Destici "Milletimiz bizi tanıyor. İmkan bulan herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliri ne kadarsa o kadar insanımızın harcaması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu." ifadelerini kullandı.

CNN Türk canlı yayınında Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici, şunları söyledi:

Biz büyüyen bir ekonomiyiz. Borçlanmaya yönelik ekonomi yürütülmüş. Salgınla üretim zincirindeki bozulmalar Türkiye’deki üretime talebi artırdı. Arzın talebi karşılamada yetersizliği, gıdada dünyada yüzde 30’u bulan fiyat artışı görüldü. Esnafı geziyorum, markete gidiyorum. A ürünü bir markette 10 lira ise diğerinde 12 lira, fiyat farklılıkları var. Maalesef üreticimizin elinden daha düşüğe alınıyor ancak market raflarına baktığımızda çok yüksek fiyatlar görüyoruz.

STOKÇULUK İLE MÜCADELE

Karaborsacı ve stokçularla mücadele ediliyor. Ağır cezalar getirildi. Hayat pahalılığından en çok geliri düşük olanlar etkileniyor. Bunlarla ilgili destek paketleri, asgari ücrete tarihinin en yüksek zammı getirildi.

Düşük maaş alan emeklilerimize yüzde 50’nin üzerinde zam yapıldı. Hala emeklilerin maaşlarında iyileştirme ihtiyaç var. Devletimiz, hükümetimiz elinden gelen tüm imkanları sergiliyor. 2022 yılında da turizmde normale dönersek cari açığın kapatılacağını düşünüyorum.

‘TASARRUF’ SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Şimdi ben köylü çocuğuyum, kalabalık bir aileyiz. 45 kişilik çekirdek ailemiz var. Kışın tükettiğimiz peyniri de tereyağı da köyden alıyoruz. Tükettiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için kışa girerken gelenekleri devam ettiriyoruz. Kasaptan veya marketten aldığınızın yarısına mal edebiliyorsunuz. Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Milletin derdiyle dertlenmek olduğunu düşünmüyorum. Trol kadrosuna baktığımızda Millet İttifakı'nı oluşturan blokun yaptığını görüyorum. Yanlış algılamalara meydan verecek açıklamalar vermemek gerekiyor. Milletimiz bizi tanıyor. İmkan bulan herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliri ne kadarsa o kadar insanımızın harcaması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu.



