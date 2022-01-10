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Mustafa Destici'nin 'tasarruf' önerisi gündem oldu: 100 liralık et almıyorum, kuzu kestirip yiyorum

10.01.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katıldığı televizyon programda gelen zamlara karşı vermiş olduğu tasarruf önerisi gündem oldu. Kendisinin hayatın içinden geldiğini belirten BBP lideri Destici "Kasaba gidip 100 liraya et almıyorum. Köyüme gidip kuzu kestirip onu yiyorum" diye konuştu.

Yeni yıl yeni zamlarla gelirken, ay sonunu getirmekte zorlananlar tasarruf yolları arıyor. Gelen zamlar sonrası harcamalarını kısarak tasarruf etmeye çalışan vatandaşlara dikkat çeken bir öneri öneri geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kasaba gidip 100 liradan et almadığını belirterek, "Köyüme gidiyorum, kuzu alıp kestiriyorum" diye konuştu.

TV100’de Pınar Işık Ardor’un programına konuk olan Mustafa Destici, Türkiye’deki son dönemde artan fahiş zamlarla ilgili aldığı tasarruf önlemlerini şöyle açıkladı:

MUSTAFA DESTİCİ: KÖYDE KUZU KESİYORUM

“Ben hayatın içinden geliyorum. Ben çiftçilik yapıyorum hala, kendi sabah içtiğim pekmezi kendim üretiyorum, kendi yediğim cevizimi, unumu kendim üretiyorum. Kendi yediğim etimi gidip kendi köyümde kestirip alıyorum. Sütümü oradan alıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi buna dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir. Herkes bu imkanı bulamayabilir, bu ayrı mesele…

"ZENGİNLER CHP VE İYİ PARTİ'YE OY VERİYOR"

"Bu zamları ben de iliğine kadar hissediyorum" diyen Mustafa Destici, "BBP'ye oy verenler orta ve alt gelir grubu insanlar. Bu ülkede en zenginler CHP ve İYİ Parti’ye oy veriyor, yani en yüksek gelire sahip olanlar. Etiler, Nişantaşı, Beşiktaş’ta yüzde 80 alıyor CHP… İzmir’de Karşıyaka, Ankara’da Çankaya… Bütün zenginler, seküler hayat yaşayanlar CHP’ye oy veriyor ağırlıklı olarak ve şimdi İYİ Parti’ye oy veriyorlar. Bize oy verenler orta sınıf ve altı… Onun için benim seçmenim bunu (ekonomik kriz) hissediyor. Buna en vakıf olan siyasetçilerden biriyim. Çünkü hayatın içinden geliyorum.” dedi.


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