HABER
  4. Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı.

Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

0c6c1be292fa6687f7a44e985411c50e

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Kılıçdaroğlu "Kanal İstanbul Çalıştayı"nda konuştuKılıçdaroğlu "Kanal İstanbul Çalıştayı"nda konuştu
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; Şüpheli yakalandı  Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; Şüpheli yakalandı  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Barbaros Bulvarı

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Bakan Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Sedanur Güzel cinayetinde karar açıklandı!

Bursa'da tüyler ürperten cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Sahte hesapla korkunç tuzak! Tüyler ürperten cinayet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.