Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

\u00dcst ge\u00e7itten kopan par\u00e7alar nedeniyle Barbaros Bulvar\u0131\u2019n\u0131n bir k\u0131sm\u0131 trafi\u011fe kapat\u0131ld\u0131. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.\n\nKaynak: \u0130HA G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz?K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu "Kanal \u0130stanbul \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131"nda konu\u015ftuKad\u0131k\u00f6y'de y\u0131lba\u015f\u0131 gecesi taciz iddias\u0131; \u015e\u00fcpheli yakaland\u0131 \u00a0
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