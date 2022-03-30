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  4. Son dakika: Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"

Son dakika: Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"

30.03.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı.

Son dakika: Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"

Son dakika: Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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