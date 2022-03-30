Son dakika: Beyaz Saray'dan ses getirecek açıklama! "Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var"

Son dakika haberine göre Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı.
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