SON DAKİKA: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki korkunç patlama sonrası yürek yakan an! Bebek arabası görüntüsü herkesi hüzne boğdu

Son dakika haberi: Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken olayla ilgili inceleme ise sürüyor.

SON DAKİKA: PATLAMA SONRASI YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Bununla birlikte patlama anının yaşandığı olay yerinde insanların yerde yattığı, ve bebek arabasının da devrildiği görüldü. Bu anın görüntüsü yürek sızlattı.

Patlamada vatandaşların panikle kaçması da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.