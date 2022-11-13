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  4. SON DAKİKA: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki korkunç patlama sonrası yürek yakan an! Bebek arabası görüntüsü herkesi hüzne boğdu

SON DAKİKA: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki korkunç patlama sonrası yürek yakan an! Bebek arabası görüntüsü herkesi hüzne boğdu

13.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada insanların panikle kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bununla birlikte patlama anında insanların panikle kaçıştığı, bir bebek arabasının da yan yattığı o an yürek sızlattı.

SON DAKİKA: Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki korkunç patlama sonrası yürek yakan an! Bebek arabası görüntüsü herkesi hüzne boğdu

Son dakika haberi: Taksim’in en işlek sokaklarından olan İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatılırken olayla ilgili inceleme ise sürüyor.

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SON DAKİKA: PATLAMA SONRASI YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Bununla birlikte patlama anının yaşandığı olay yerinde insanların yerde yattığı, ve bebek arabasının da devrildiği görüldü. Bu anın görüntüsü yürek sızlattı.

Patlamada vatandaşların panikle kaçması da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar... İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

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İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...
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taksim

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