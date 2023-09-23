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  4. SON DAKİKA | Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA | Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

23.09.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

SON DAKİKA | Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul'da İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kaza sebebiyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştuğu öğrenildi. (DHA)

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tramvay otobüs

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