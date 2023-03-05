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  4. SON DAKİKA | Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

05.03.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 14.27 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 14.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Sayı 500'ün üzerinde Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Sayı 500'ün üzerinde

"OLUMSUZ BİR HABER YOK"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Kurumlarımıza şu ana kadar gelen olumsuz bir haber yok. Rabbim afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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