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  4. Son Dakika: Bitlis'te feci kaza! 4 ölü, 25 yaralı

Son Dakika: Bitlis'te feci kaza! 4 ölü, 25 yaralı

11.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bitlis'te sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydan geldi. Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Son Dakika: Bitlis'te feci kaza! 4 ölü, 25 yaralı

Son dakika: Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Uğur Tanşuli yönetimindeki minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

4 ÖLÜ, 25 YARALI

Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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(AA)

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