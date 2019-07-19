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Kuzey Irak ve Bitlis'ten kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile araç sürücüsü yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 1 askerimizin şehit olduğu, altı askerimizin de yaralandığını açıkladı.

Kuzey Irak ve Bitlis'ten kahreden haber: Şehit ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." denildi.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Bölükyazı PKK şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İhalar,sihalar,f16'lar,s400'ler kandil yok olacak bilmem ne...??!!! Allah rahmet eylesin.
TERÖR BİTMİŞTİ HANİ? HANİ? NERDE O BİTTİ DİYENLER?
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