Son dakika: Bugün itibarıyla son rakamı duyurdu! İlaç sorunuyla ilgili Bakan Koca'dan kritik açıklama: "Kısa zamanda piyasaya verilecek"

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde uzun süredir yerini koruyan ilaç sorunuyla ilgili Bakan Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tüm dünyada hammadde üretimi ve mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı olduğuna değinen Koca, piyasaya pek çok ilaç verileceğini duyurdu.

ANTİBİYOTİKLER VE ÇOCUK ŞURUPLARI DAHİL...

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki açıklamaları şöyle:

Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

"BUGÜN İTİBARİYLE PİYASAYA 3,1 MİLYON KUTU ARZ EDİLDİ"