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  4. Son dakika: Bugün itibarıyla son rakamı duyurdu! İlaç sorunuyla ilgili Bakan Koca'dan kritik açıklama: "Kısa zamanda piyasaya verilecek"

Son dakika: Bugün itibarıyla son rakamı duyurdu! İlaç sorunuyla ilgili Bakan Koca'dan kritik açıklama: "Kısa zamanda piyasaya verilecek"

30.01.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İlaç sorunuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretiminin artırıldığını duyurarak yakın zamanda pek çok ilacın piyasaya verileceğini açıkladı. Koca ayrıca çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan ve temininde sıkıntı yaşanan şurup formlu antibiyotiklerden piyasaya verilen miktarları açıkladı.

Son dakika: Bugün itibarıyla son rakamı duyurdu! İlaç sorunuyla ilgili Bakan Koca'dan kritik açıklama: "Kısa zamanda piyasaya verilecek"

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde uzun süredir yerini koruyan ilaç sorunuyla ilgili Bakan Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Tüm dünyada hammadde üretimi ve mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı olduğuna değinen Koca, piyasaya pek çok ilaç verileceğini duyurdu.

ANTİBİYOTİKLER VE ÇOCUK ŞURUPLARI DAHİL...

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki açıklamaları şöyle:

  • Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

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"BUGÜN İTİBARİYLE PİYASAYA 3,1 MİLYON KUTU ARZ EDİLDİ"

  • Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan ŞURUP FORMLU ANTİBİYOTİKLERDEN 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 MİLYON KUTU arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz.
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