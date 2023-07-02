Son dakika | 'Dört kırmızı çizgimiz var' diyerek sıraladı: Deprem bölgeleriyle ilgili flaş karar! Bakan Özhaseki "Ne olursa olsun izin verilmeyecek" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Bakan Özhaseki, 'Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı' kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Özhaseki'nin burada yaptığı açıklamaya göre deprem bölgelerinde yer alan noktalarla ilgili kritik kararlar alındı. Özhaseki, yapılaşmanın yasaklandığı noktaları dört maddede sıraladı.
Bakan Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma olmayacak.
Öte yandan deprem bölgesinde yapılan konutlarla ilgili de açıklama yapan Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları ekim, kasım, aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.