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  4. Son dakika | 'Dört kırmızı çizgimiz var' diyerek sıraladı: Deprem bölgeleriyle ilgili flaş karar! Bakan Özhaseki "Ne olursa olsun izin verilmeyecek" diyerek duyurdu

Son dakika | 'Dört kırmızı çizgimiz var' diyerek sıraladı: Deprem bölgeleriyle ilgili flaş karar! Bakan Özhaseki "Ne olursa olsun izin verilmeyecek" diyerek duyurdu

02.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeni faciaların önüne geçilmesi amacıyla atılan adımlara bir yenisi eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgeleriyle ilgili alınan yeni yasak kararını duyurdu. Buna göre; fay hatları üzerinde yapılaşmaya artık izin verilmeyecek. Özhaseki konuşmasında söz konusu yasağın yasalaşabileceğinin de sinyalini verdi.

Son dakika haberi: Bakan Özhaseki, 'Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı' kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Özhaseki'nin burada yaptığı açıklamaya göre deprem bölgelerinde yer alan noktalarla ilgili kritik kararlar alındı. Özhaseki, yapılaşmanın yasaklandığı noktaları dört maddede sıraladı.

"NE OLURSA OLSUN İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

  • "Bizim dört ana kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bundan sonra her ne olursa olsun fay kırıkları, fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. Belki bu ceza kanunlarına da girecek, yasa olarak da gelecek.

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O ALANLARDA DA YAPILAŞMAYA YASAK

  • İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma olmayacak.

  • Üçüncüsü, dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek.

'SIFIR TOLERANS' VURGUSU

  • Dördüncüsü, özellikle mühendislik işlerinde ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz. Sıfır tolerans ile devam etmezsek felaketler bizi bekler ve bundan ağlayarak çıkarız."

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YENİ KONUTLAR İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan deprem bölgesinde yapılan konutlarla ilgili de açıklama yapan Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları ekim, kasım, aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Mehmet Özhaseki

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