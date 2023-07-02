Elon Musk'a Erzincan'dan seslendi, dünyanın konuştuğu Twitter kararına Mustafa Sarıgül de isyan etti: "Git evinde oyna!"

"Elon Musk, ben Erzincanlı Mustafa Sarıgül'üm. Erzincan'dan sana sesleniyorum." Mustafa Sarıgül ses getirecek Twitter çağrısına bu sözlerle başladı. Elon Musk'ın kararına Mustafa Sarıgül de isyan etti.

ERZİCAN'DAN SESLENDİ, TİKTOK'TAN PAYLAŞTI

Sarıgül, Twitter'daki kullanım limitine yönelik tepkisini Erzincan'dan çektiği videoyla dile getirdi. Videoyu TikTok'ta paylaşan Sarıgül şöyle konuştu:

"BAŞKA OYUNCAK BUL ELON MUSK"

"Elon Musk, ben Erzicanlı Mustafa Sarıgül'üm. Erzincan'dan sana sesleniyorum. Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma. Oyuncak istiyorsan başka bir oyuncak bul, git evinde oyna!"