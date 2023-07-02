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Elon Musk'a Erzincan'dan seslendi, dünyanın konuştuğu Twitter kararına Mustafa Sarıgül de isyan etti: "Git evinde oyna!"

02.07.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanından Twitter kullanıcıları, Elon Musk'ın platforma getirdiği 'kullanım limiti' uyarılarını konuşuyor. Musk'ın kararına kullanıcılar hayli tepkili. Bir tepki de Mustafa Sarıgül'den geldi. Aktif kullandığı TikTok'tan video paylaşan CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Erzincan'dan Musk'a dikkat çeken bir şekilde seslendi.

"Elon Musk, ben Erzincanlı Mustafa Sarıgül'üm. Erzincan'dan sana sesleniyorum." Mustafa Sarıgül ses getirecek Twitter çağrısına bu sözlerle başladı. Elon Musk'ın kararına Mustafa Sarıgül de isyan etti.

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ERZİCAN'DAN SESLENDİ, TİKTOK'TAN PAYLAŞTI

Sarıgül, Twitter'daki kullanım limitine yönelik tepkisini Erzincan'dan çektiği videoyla dile getirdi. Videoyu TikTok'ta paylaşan Sarıgül şöyle konuştu:

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"BAŞKA OYUNCAK BUL ELON MUSK"

"Elon Musk, ben Erzicanlı Mustafa Sarıgül'üm. Erzincan'dan sana sesleniyorum. Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma. Oyuncak istiyorsan başka bir oyuncak bul, git evinde oyna!"

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Elon Musk Mustafa Sarıgül Twitter

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