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Son dakika! Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 12:53 | Son Güncelleme

HSK'nın evrak gönderdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı.

Son dakika! Burhan Kuzu hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.

İncelemenin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Burhan Kuzu Zindaşti hsk

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