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  4. Son Dakika: Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi! 4 personel hayatını kaybetti

Son Dakika: Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi! 4 personel hayatını kaybetti

10.01.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Bursa'da göreve giden itfaiye aracı devrildi! 4 personel hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre itfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için itfaiye aracı ile yola çıktı.

Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Allah rahmet eylesin hepinize
mekanlarınız cennet olsun inş. rabbim ailelerine sabır versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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