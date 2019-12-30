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  4. Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, 'bomba var' diyerek kaçtı

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, 'bomba var' diyerek kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bursa'da özel bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, çalışanları tabancayla tehdit ederek 30 bin TL aldı. Soyguncu, içinde bomba olduğunu, birinin dışarı çıkması halinde patlatacağını söylediği çantayı kapıya bırakıp, kaçtı. Paniğe kapılan bankadakilerin ihbarı üzerine gelen bomba imha ekiplerince incelenen çanta boş çıktı. Soyguncu aranıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen maskeli kişi, tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi.

"KİMSE DIŞARI ÇIKMASIN, BOMBA PATLAR"

Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki 30 bin TL'yi doldurtan soyguncu, kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları gönderildi. Bomba düzeneği bulunduğu şüphesi nedeniyle bankadakiler dışarı çıkamadı, polis ekipleri de içeri giremedi. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa banka soygunu bomba

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Daha artacak bu banka soygunları. TC halkı aç. Suriyelilere oluk oluk para akıtılıyor.
İnsanları açlıkla yoklukla baş başa bırakırsanız böyle olur
millet kafayı yedi her hafta banka soygunu oluyor hayret ya suriyede, ırakta olmaz böle olaylar
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