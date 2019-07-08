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Son dakika: Bursa'daki elektrik arızası kentte hayatı durdurdu! Vali Canbolat'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bursa'da TEİAŞ’ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. Vali Yakup Canbolat, konuya ilişkin 'Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor' dedi.

Son dakika: Bursa'daki elektrik arızası kentte hayatı durdurdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da TEİAŞ’ın ana trafo merkezindeki arıza sebebiyle şehrin büyük bir kısmına elektrik verilemiyor. Metro seferleri ve bazı sanayi bölgelerinde üretim dururken, metrodaki yolcular otobüslerle aktarılmaya çalışılıyor.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Elektrik kesintisi sebebiyle Osmangazi Şehreküstü istasyonları arasında yolda kalan trendeki yolcular ise tünellerden yürüyerek en yakın istasyona gönderiliyor. BURULAŞ yetkilileri, Kestel-Arabayatağı seferlerinin kısmen açıldığını, batıdaki Emek ve Üniversite hattında ise seferlerin tamamen durduğunu açıkladılar.

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VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

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'ÇALIŞMALAR 2 SAAT SÜRECEK'

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

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Kaynak: AA-İHA

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Bursa elektrik arızası Son dakika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şehirde bildiğin hayat durdu.
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