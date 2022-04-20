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  4. SON DAKİKA | Bursa'daki patlama anı ortaya çıktı! EYP'li saldırıda yeni detaylar

SON DAKİKA | Bursa'daki patlama anı ortaya çıktı! EYP'li saldırıda yeni detaylar

20.04.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da infaz memurlarının servis aracına yönelik bombalı saldırıda yeni detaylar geliyor. 1 memurun şehit olduğu 4 personelin de yaralandığı bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: Bursa'daki hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anının yer aldığı kamera görüntülerinde servis aracının geçişi sırasında ağaç dibine bırakılan EYT'nin uzaktan kumanda ile patlatılma anı yer alıyor.

Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

1 MEMUR ŞEHİT OLMUŞ, 4 MEMUR YARALANMIŞTI

Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

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