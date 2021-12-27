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  4. Son Dakika: Büyük gurur! Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin zirvesinde

Son Dakika: Büyük gurur! Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin zirvesinde

27.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa Birliği (AB) 2021 yılı için hazırladığı ilham veren olaylar listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı.

Son Dakika: Büyük gurur! Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin zirvesinde

Son Dakika: Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesini duyurdu. AB Komisyonunun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.

LİSTEDE UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ İLK SIRADA

AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada "bilimin gücü" başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin Kovid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici." ifadesi kullanıldı.

AB'nin listesinde ikinci sırada "dayanışmanın gücü" başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.

Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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