Son Dakika | Can Atalay olayında flaş gelişme! Dosya Yargıtay'a gönderildi

Son dakika haberi: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anasaya Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda bir karar vermeyerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

Can Atalay’ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durdurulması talebi, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülmüştü. AYM, Atalay’ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna karar vermişti.

Dosya, yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, AYM kararı doğrultusunda bir karar vermedi ve dosyayı Yargıtay'a gönderdi.





